NYSE-Handel: Dow Jones zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester

Der Dow Jones beendete den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0.17 Prozent) bei 37’798.97 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 13.355 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.902 Prozent auf 38’075.38 Punkte an der Kurstafel, nach 37’735.11 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 37’992.22 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 37’713.70 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, bei 38’714.77 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.01.2024, lag der Dow Jones-Kurs bei 37’361.12 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.04.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 33’886.47 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 0.223 Prozent zu Buche. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 39’889.05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37’122.95 Zählern markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit UnitedHealth (+ 5.22 Prozent auf 468.89 USD), Salesforce (+ 1.65 Prozent auf 277.41 USD), Boeing (+ 1.63 Prozent auf 170.55 USD), IBM (+ 1.38 Prozent auf 183.75 USD) und Travelers (+ 0.93 Prozent auf 223.12 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Johnson Johnson (-2.13 Prozent auf 144.45 USD), Apple (-1.92 Prozent auf 169.38 USD), Honeywell (-1.71 Prozent auf 190.72 USD), JPMorgan Chase (-1.14 Prozent auf 180.80 USD) und Caterpillar (-1.11 Prozent auf 359.88 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Im Dow Jones weist die Apple-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 22’838’806 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2.954 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Die Verizon-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8.74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.65 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

