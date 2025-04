NYSE-Handel Dow Jones zeigt sich letztendlich leichter

Der Dow Jones tendierte im NYSE-Handel letztendlich um 2.50 Prozent schwächer bei 39’593.66 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 14.434 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 7.93 Prozent leichter bei 37’387.91 Punkten, nach 40’608.45 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 38’427.70 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 39’996.93 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 4.52 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.03.2025, lag der Dow Jones bei 41’911.71 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.01.2025, stand der Dow Jones noch bei 41’938.45 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 10.04.2024, einen Stand von 38’461.51 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 6.60 Prozent nach unten. 45’054.36 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 36’611.78 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Home Depot (+ 4.38 Prozent auf 311.05 EUR), UnitedHealth (+ 2.75 Prozent auf 594.40 USD), Coca-Cola (+ 1.16 Prozent auf 70.76 USD), Walmart (+ 1.13 Prozent auf 90.61 USD) und McDonalds (+ 0.93 Prozent auf 306.78 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Nike (-8.29 Prozent auf 54.40 USD), Chevron (-7.57 Prozent auf 134.98 USD), Walt Disney (-6.79 Prozent auf 85.23 USD), NVIDIA (-5.91 Prozent auf 107.57 USD) und American Express (-5.90 Prozent auf 246.89 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 108’304’723 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2.720 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9.14 zu Buche schlagen. Mit 6.43 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

