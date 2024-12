NYSE-Handel Dow Jones zeigt sich am Dienstagnachmittag leichter

Der Dow Jones sinkt im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0.23 Prozent auf 42’476.58 Punkte. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 19.088 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0.681 Prozent auf 42’863.86 Punkte an der Kurstafel, nach 42’573.73 Punkten am Vortag.

Bei 42’779.69 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 42’421.29 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, lag der Dow Jones-Kurs bei 44’910.65 Punkten. Der Dow Jones lag am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2024, bei 42’330.15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, wies der Dow Jones einen Stand von 37’689.54 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 12.63 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 45’073.63 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 37’122.95 Zähler.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Nike (+ 1.67 Prozent auf 75.90 USD), Chevron (+ 1.29 Prozent auf 144.92 USD), Merck (+ 0.98 Prozent auf 99.33 USD), Verizon (+ 0.48 Prozent auf 39.79 USD) und Johnson Johnson (+ 0.43 Prozent auf 143.96 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen NVIDIA (-2.33 Prozent auf 134.28 USD), Apple (-0.89 Prozent auf 249.96 USD), Microsoft (-0.63 Prozent auf 422.14 USD), IBM (-0.54 Prozent auf 219.05 USD) und Amazon (-0.54 Prozent auf 220.10 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 14’284’049 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im Dow Jones mit 3.661 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte

Im Dow Jones präsentiert die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8.37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.91 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch