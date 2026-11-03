NYSE-Handel Dow Jones verliert zum Start

Am Dienstag sinkt der Dow Jones um 15:58 Uhr via NYSE um 0.51 Prozent auf 51’720.00 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 25.221 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 52’008.23 Zählern und damit 0.047 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (51’983.98 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 51’932.63 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 51’593.16 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, stand der Dow Jones bei 51’176.96 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 03.08.2026, den Wert von 53’178.41 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, stand der Dow Jones bei 47’336.68 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 6.90 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones steht derzeit bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell NVIDIA (+ 3.22 Prozent auf 208.56 USD), Caterpillar (+ 1.34 Prozent auf 621.87 USD), Cisco (+ 1.13 Prozent auf 102.76 USD), Microsoft (+ 0.89 Prozent auf 511.64 USD) und Amazon (+ 0.73 Prozent auf 247.43 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Salesforce (-4.06 Prozent auf 216.99 USD), Sherwin-Williams (-2.38 Prozent auf 344.00 USD), Nike (-2.35 Prozent auf 38.20 USD), IBM (-2.29 Prozent auf 246.74 USD) und Apple (-2.11 Prozent auf 331.17 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Apple-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 3’891’246 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 4.491 Bio. Euro im Dow Jones den grössten Anteil aus.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10.88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4.07 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch