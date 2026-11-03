Dow Jones 30 Industrial 998313 / US2605661048
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|Dow Jones-Kursverlauf
|
03.11.2026 16:00:55
NYSE-Handel Dow Jones verliert zum Start
Der Dow Jones notiert am Dienstagmorgen trotz positivem Vortag im Minus.
Am Dienstag sinkt der Dow Jones um 15:58 Uhr via NYSE um 0.51 Prozent auf 51’720.00 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 25.221 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 52’008.23 Zählern und damit 0.047 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (51’983.98 Punkte).
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 51’932.63 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 51’593.16 Punkten verzeichnete.
Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, stand der Dow Jones bei 51’176.96 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 03.08.2026, den Wert von 53’178.41 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, stand der Dow Jones bei 47’336.68 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 6.90 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones steht derzeit bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Die Tops und Flops im Dow Jones
Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell NVIDIA (+ 3.22 Prozent auf 208.56 USD), Caterpillar (+ 1.34 Prozent auf 621.87 USD), Cisco (+ 1.13 Prozent auf 102.76 USD), Microsoft (+ 0.89 Prozent auf 511.64 USD) und Amazon (+ 0.73 Prozent auf 247.43 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Salesforce (-4.06 Prozent auf 216.99 USD), Sherwin-Williams (-2.38 Prozent auf 344.00 USD), Nike (-2.35 Prozent auf 38.20 USD), IBM (-2.29 Prozent auf 246.74 USD) und Apple (-2.11 Prozent auf 331.17 USD).
Welche Dow Jones-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die Apple-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 3’891’246 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 4.491 Bio. Euro im Dow Jones den grössten Anteil aus.
Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick
Unter den Dow Jones-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10.88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4.07 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Amazon am 03.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|51’786.72
|-0.38%
Börse aktuell - Live TickerSchwere Niederlage für Trump: SMI und DAX deutlich fester -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich freundlich, während auch der deutsche Leitindex kräftig zulegt. Die Börsen in Fernost entwickelten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.