NYSE-Handel Dow Jones verbucht Verluste

Um 17:59 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0.36 Prozent leichter bei 42’258.25 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 16.269 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 1.21 Prozent leichter bei 41’899.05 Punkten, nach 42’410.10 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 42’177.80 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 42’507.33 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 40’212.71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.02.2025, lag der Dow Jones bei 44’711.43 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.05.2024, stand der Dow Jones noch bei 39’431.51 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 büsste der Index bereits um 0.316 Prozent ein. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 45’054.36 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 36’611.78 Punkten.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit NVIDIA (+ 5.61 Prozent auf 129.90 USD), Caterpillar (+ 3.34 Prozent auf 354.00 USD), Boeing (+ 3.34 Prozent auf 205.16 USD), Amazon (+ 2.78 Prozent auf 214.44 USD) und Goldman Sachs (+ 2.14 Prozent auf 604.00 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil UnitedHealth (-15.73 Prozent auf 319.19 USD), Merck (-3.77 Prozent auf 77.40 USD), Johnson Johnson (-3.50 Prozent auf 148.75 USD), Procter Gamble (-1.58 Prozent auf 158.35 USD) und Amgen (-1.47 Prozent auf 270.71 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 35’230’426 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.002 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie. Hier wird ein KGV von 9.02 erwartet. Im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.36 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

