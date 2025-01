NYSE-Handel Dow Jones schlussendlich in Rot

Am Montag beendete der Dow Jones den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.06 Prozent) bei 42’706.56 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 19.196 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.553 Prozent auf 42’495.76 Punkte an der Kurstafel, nach 42’732.13 Punkten am Vortag.

Bei 42’611.16 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 43’115.31 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 06.12.2024, lag der Dow Jones bei 44’642.52 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.10.2024, einen Stand von 42’352.75 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 37’466.11 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell NVIDIA (+ 3.43 Prozent auf 149.43 USD), Amazon (+ 1.53 Prozent auf 227.61 USD), Microsoft (+ 1.06 Prozent auf 427.85 USD), Walmart (+ 0.72 Prozent auf 91.43 USD) und Apple (+ 0.67 Prozent auf 245.00 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Procter Gamble (-2.74 Prozent auf 160.60 USD), Honeywell (-2.11 Prozent auf 221.74 USD), Nike (-1.79 Prozent auf 72.00 USD), Verizon (-1.61 Prozent auf 39.61 USD) und Coca-Cola (-1.52 Prozent auf 60.81 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 63’801’437 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.559 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

In diesem Jahr hat die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.80 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch