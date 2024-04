NYSE-Handel Dow Jones schlussendlich im Minus

Am Montag fiel der Dow Jones via NYSE letztendlich um 0.60 Prozent auf 39’566.85 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 13.346 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.110 Prozent tiefer bei 39’763.74 Punkten in den Montagshandel, nach 39’807.37 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 39’491.22 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 39’815.00 Zählern.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 01.03.2024, wurde der Dow Jones mit 39’087.38 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, den Stand von 37’689.54 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.03.2023, erreichte der Dow Jones einen Stand von 33’274.15 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 4.91 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 39’889.05 Punkten. Bei 37’122.95 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Microsoft (+ 0.92 Prozent auf 424.57 USD), Chevron (+ 0.85 Prozent auf 159.08 USD), Intel (+ 0.79 Prozent auf 44.52 USD), Verizon (+ 0.76 Prozent auf 42.28 USD) und Dow (+ 0.57 Prozent auf 58.26 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen 3M (-11.36 Prozent auf 94.02 USD), Home Depot (-4.06 Prozent auf 368.03 USD), Boeing (-1.81 Prozent auf 189.50 USD), Honeywell (-1.58 Prozent auf 202.01 USD) und Nike (-1.51 Prozent auf 92.56 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 15’044’403 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2.898 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Die Verizon-Aktie verzeichnet mit 9.13 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Verizon lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.42 Prozent.

Redaktion finanzen.ch