NYSE-Handel: Dow Jones schlussendlich freundlich

Zum Handelsschluss sprang der Dow Jones im NYSE-Handel um 0.24 Prozent auf 40’659.76 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 13.508 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0.659 Prozent auf 40’295.74 Punkte an der Kurstafel, nach 40’563.06 Punkten am Vortag.

Bei 40’453.58 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 40’726.03 Punkten den höchsten Stand markierte.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 2.79 Prozent. Der Dow Jones wurde vor einem Monat, am 16.07.2024, mit 40’954.48 Punkten bewertet. Der Dow Jones stand vor drei Monaten, am 16.05.2024, bei 39’869.38 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.08.2023, wies der Dow Jones einen Wert von 34’765.74 Punkten auf.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 7.81 Prozent zu. Bei 41’376.00 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 37’122.95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Boeing (+ 2.03 Prozent auf 179.99 USD), Cisco (+ 1.92 Prozent auf 49.46 USD), Verizon (+ 1.42 Prozent auf 40.61 USD), McDonalds (+ 1.32 Prozent auf 278.49 USD) und JPMorgan Chase (+ 1.14 Prozent auf 213.97 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Amgen (-1.21 Prozent auf 321.44 USD), Caterpillar (-0.62 Prozent auf 343.48 USD), Microsoft (-0.61 Prozent auf 418.47 USD), UnitedHealth (-0.33 Prozent auf 577.68 USD) und Amazon (-0.30 Prozent auf 177.06 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 16’339’903 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.069 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones weist die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8.76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.68 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

