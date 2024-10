NYSE-Handel Dow Jones präsentiert sich zum Start leichter

Am Mittwoch verbucht der Dow Jones um 16:00 Uhr via NYSE Verluste in Höhe von 0.48 Prozent auf 42’720.57 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 14.598 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0.112 Prozent leichter bei 42’876.84 Punkten, nach 42’924.89 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 42’625.49 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 42’834.40 Punkten lag.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 1.16 Prozent nach unten. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 23.09.2024, den Stand von 42’124.65 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor drei Monaten, am 23.07.2024, bei 40’358.09 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 23.10.2023, einen Wert von 32’936.41 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 13.27 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 43’325.09 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37’122.95 Zählern markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Verizon (+ 0.96 Prozent auf 41.90 USD), Merck (+ 0.64 Prozent auf 107.32 USD), Walmart (+ 0.15 Prozent auf 82.14 USD), Visa (+ 0.14 Prozent auf 285.20 USD) und UnitedHealth (+ 0.11 Prozent auf 570.49 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil McDonalds (-6.34 Prozent auf 294.73 USD), Coca-Cola (-2.25 Prozent auf 67.89 USD), 3M (-1.99 Prozent auf 129.11 USD), Salesforce (-1.19 Prozent auf 284.90 USD) und Travelers (-1.11 Prozent auf 256.35 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 1’150’499 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 3.330 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

Die Verizon-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9.04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.47 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch