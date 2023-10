NYSE-Handel: Dow Jones notiert am Montagnachmittag im Plus

Am Montag geht es im Dow Jones um 20:01 Uhr via NYSE um 0.53 Prozent auf 33’584.64 Punkte aufwärts. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 10.408 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 1.10 Prozent tiefer bei 33’040.70 Punkten in den Handel, nach 33’407.58 Punkten am Vortag.

Bei 33’253.69 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 33’590.48 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, mit 34’576.59 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, bei 33’734.88 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.10.2022, wurde der Dow Jones mit 29’296.79 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2023 kletterte der Index bereits um 1.35 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 35’679.13 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 31’429.82 Zähler.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Chevron (+ 3.10 Prozent auf 167.26 USD), Verizon (+ 2.01 Prozent auf 31.47 USD), Walt Disney (+ 1.94 Prozent auf 84.55 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 1.60 Prozent auf 22.16 USD) und Amgen (+ 1.43 Prozent auf 271.30 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Coca-Cola (-1.17 Prozent auf 52.52 USD), Walmart (-1.03 Prozent auf 154.80 USD), Procter Gamble (-0.84 Prozent auf 142.88 USD), Intel (-0.65 Prozent auf 35.96 USD) und Nike (-0.30 Prozent auf 96.82 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4’346’613 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2.633 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 5.80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 7.14 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

