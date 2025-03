NYSE-Handel Dow Jones leichter

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0.11 Prozent tiefer bei 41’387.12 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 16.537 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0.976 Prozent auf 41’837.95 Punkte an der Kurstafel, nach 41’433.48 Punkten am Vortag.

Bei 41’010.24 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 41’721.36 Punkten den höchsten Stand markierte.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 2.64 Prozent. Der Dow Jones wurde vor einem Monat, am 12.02.2025, mit 44’368.56 Punkten bewertet. Der Dow Jones stand vor drei Monaten, am 12.12.2024, bei 43’914.12 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.03.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 39’005.49 Punkten auf.

Der Index fiel auf Jahressicht 2025 bereits um 2.37 Prozent zurück. Bei 45’054.36 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 41’010.24 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit NVIDIA (+ 6.23 Prozent auf 115.54 USD), 3M (+ 1.88 Prozent auf 150.32 USD), Salesforce (+ 1.72 Prozent auf 281.82 USD), Goldman Sachs (+ 1.35 Prozent auf 538.58 USD) und American Express (+ 1.28 Prozent auf 258.65 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Verizon (-3.25 Prozent auf 42.02 USD), Procter Gamble (-2.78 Prozent auf 168.30 USD), McDonalds (-2.51 Prozent auf 299.05 USD), Walmart (-1.88 Prozent auf 85.80 USD) und Johnson Johnson (-1.77 Prozent auf 162.93 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 37’729’135 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.131 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones weist die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9.29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.31 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

