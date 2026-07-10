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Index-Performance im Blick 10.07.2026 16:01:15

NYSE-Handel: Dow Jones legt zum Start zu

NYSE-Handel: Dow Jones legt zum Start zu

Das macht der Dow Jones am Freitag.

UnitedHealth
347.92 CHF -0.09%
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Der Dow Jones gewinnt im NYSE-Handel um 15:59 Uhr 0.09 Prozent auf 52’532.65 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 24.102 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0.453 Prozent auf 52’249.44 Punkte an der Kurstafel, nach 52’487.41 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 52’512.23 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 52’654.66 Punkten lag.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 0.560 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.06.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 49’918.78 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.04.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 47’916.57 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 10.07.2025, wurde der Dow Jones mit 44’650.64 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8.58 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 53’289.30 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Zählern verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Salesforce (+ 2.12 Prozent auf 165.94 USD), Nike (+ 1.82 Prozent auf 43.56 USD), American Express (+ 1.39 Prozent auf 351.55 USD), NVIDIA (+ 1.06 Prozent auf 204.93 USD) und Chevron (+ 0.92 Prozent auf 175.65 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Merck (-0.78 Prozent auf 124.10 USD), Caterpillar (-0.74 Prozent auf 931.49 USD), Alphabet C (ex Google) (-0.71 Prozent auf 353.72 USD), UnitedHealth (-0.64 Prozent auf 428.93 USD) und Apple (-0.46 Prozent auf 314.75 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 2’570’042 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.318 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die Salesforce-Aktie mit 11.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Chevron-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.10 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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