NYSE-Handel Dow Jones legt zum Ende des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein

Am Freitag tendierte der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss 0.36 Prozent schwächer bei 48’892.47 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 18.846 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.272 Prozent schwächer bei 48’938.27 Punkten in den Freitagshandel, nach 49’071.56 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 49’047.68 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 48’459.88 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht fiel der Dow Jones bereits um 0.499 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 30.12.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 48’367.06 Punkten. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 30.10.2025, mit 47’522.12 Punkten bewertet. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 30.01.2025, den Wert von 44’882.13 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1.05 Prozent. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 49’633.35 Punkten. Bei 47’853.04 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Verizon (+ 11.83 Prozent auf 44.52 USD), Chevron (+ 3.34 Prozent auf 176.90 USD), Coca-Cola (+ 1.88 Prozent auf 74.81 USD), Merck (+ 1.78 Prozent auf 110.27 USD) und Walmart (+ 1.47 Prozent auf 119.14 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Visa (-3.00 Prozent auf 321.83 USD), 3M (-2.06 Prozent auf 153.16 USD), UnitedHealth (-1.83 Prozent auf 286.93 USD), American Express (-1.77 Prozent auf 352.17 USD) und Nike (-1.26 Prozent auf 61.81 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 56’899’371 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.898 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

Im Dow Jones präsentiert die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.01 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

