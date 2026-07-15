NYSE-Handel: Dow Jones legt zu

Um 17:58 Uhr steht im NYSE-Handel ein Plus von 0.25 Prozent auf 52’638.07 Punkte an der Dow Jones-Kurstafel. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 24.214 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.880 Prozent auf 52’046.36 Punkte an der Kurstafel, nach 52’508.27 Punkten am Vortag.

Bei 52’501.55 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 52’823.95 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche fiel der Dow Jones bereits um 0.073 Prozent zurück. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 15.06.2026, einen Stand von 51’671.03 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.04.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 48’463.72 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.07.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 44’023.29 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8.80 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 53’289.30 Punkten. Bei 45’057.28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Apple (+ 3.70 Prozent auf 326.51 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 3.58 Prozent auf 370.14 USD), Amazon (+ 3.26 Prozent auf 255.56 USD), Microsoft (+ 3.19 Prozent auf 397.22 USD) und 3M (+ 2.60 Prozent auf 160.65 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Cisco (-5.27 Prozent auf 110.93 USD), Caterpillar (-2.80 Prozent auf 907.25 USD), Travelers (-2.00 Prozent auf 330.11 USD), Chevron (-1.69 Prozent auf 178.69 USD) und Johnson Johnson (-1.33 Prozent auf 250.48 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8’103’124 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.306 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der Dow Jones-Werte

Unter den Dow Jones-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 11.79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 3.92 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Chevron-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch