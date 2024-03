NYSE-Handel: Dow Jones klettert zum Handelsende

Letztendlich ging der Dow Jones nahezu unverändert (plus 0.10 Prozent) bei 39’043.32 Punkten aus dem Handel. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 12.901 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.313 Prozent leichter bei 38’883.32 Punkten in den Mittwochshandel, nach 39’005.49 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 38’937.92 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 39’201.94 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der Dow Jones bereits um 0.973 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.02.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 38’272.75 Punkten auf. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 13.12.2023, einen Stand von 37’090.24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.03.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 31’819.14 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 3.52 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 39’282.28 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37’122.95 Zählern erreicht.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell 3M (+ 5.42 Prozent auf 104.07 USD), Travelers (+ 1.37 Prozent auf 223.49 USD), Chevron (+ 1.32 Prozent auf 153.89 USD), Caterpillar (+ 1.27 Prozent auf 341.52 USD) und Home Depot (+ 1.19 Prozent auf 378.99 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Intel (-4.44 Prozent auf 43.23 USD), McDonalds (-3.89 Prozent auf 282.86 USD), Apple (-1.21 Prozent auf 171.13 USD), Boeing (-1.03 Prozent auf 182.35 USD) und Johnson Johnson (-1.01 Prozent auf 161.10 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 19’507’433 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2.751 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 8.73 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.73 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

