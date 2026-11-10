NYSE-Handel Dow Jones fällt zum Handelsende zurück

Schlussendlich notierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0.30 Prozent schwächer bei 52’231.89 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 24.911 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 51’643.01 Zählern und damit 1.43 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (52’389.75 Punkte).

Das Tagestief des Dow Jones betrug 51’977.08 Punkte, das Tageshoch hingegen 52’316.89 Zähler.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wurde der Dow Jones auf 51’654.95 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, wies der Dow Jones 53’975.98 Punkte auf. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, bei 47’368.63 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7.96 Prozent nach oben. Bei 54’744.33 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45’057.28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit UnitedHealth (+ 1.89 Prozent auf 405.12 USD), Amazon (+ 1.48 Prozent auf 270.87 USD), Travelers (+ 1.41) Prozent auf 400.78 USD), Coca-Cola (+ 0.92 Prozent auf 96.91 USD) und Boeing (+ 0.58 Prozent auf 173.38 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil NVIDIA (-5.47 Prozent auf 168.89 USD), Nike (-3.03 Prozent auf 38.67 USD), Caterpillar (-2.39 Prozent auf 584.57 USD), Microsoft (-2.20 Prozent auf 533.16 USD) und Sherwin-Williams (-0.72 Prozent auf 355.34 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 92’062’106 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 4.426 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier wird ein KGV von 10.78 erwartet. Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.05 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch