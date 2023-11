NYSE-Handel: Dow Jones beendet den Mittwochshandel im Plus

Am Mittwoch verbuchte der Dow Jones via NYSE zum Handelsende ein Plus in Höhe von 0.53 Prozent auf 35’273.03 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 10.805 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0.047 Prozent fester bei 35’104.84 Punkten, nach 35’088.29 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 35’155.80 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 35’315.20 Zählern.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 0.975 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, wies der Dow Jones einen Wert von 33’127.28 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 22.08.2023, erreichte der Dow Jones einen Wert von 34’288.83 Punkten. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 22.11.2022, bei 34’098.10 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 kletterte der Index bereits um 6.45 Prozent aufwärts. Bei 35’679.13 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 31’429.82 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell 3M (+ 1.47 Prozent auf 95.37 USD), Nike (+ 1.29 Prozent auf 107.92 USD), Microsoft (+ 1.28 Prozent auf 377.85 USD), Home Depot (+ 1.26 Prozent auf 309.20 USD) und Goldman Sachs (+ 1.10 Prozent auf 338.64 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Walgreens Boots Alliance (-1.38 Prozent auf 20.69 USD), Caterpillar (-1.36 Prozent auf 246.01 USD), Walmart (-0.76 Prozent auf 154.67 USD), Dow (-0.64 Prozent auf 51.40 USD) und Merck (-0.52 Prozent auf 101.68 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 10’981’328 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2.727 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Im Dow Jones präsentiert die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9.39 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Walgreens Boots Alliance-Aktie zu erwarten.

