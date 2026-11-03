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NYSE-Handel im Blick 03.11.2026 20:03:20

NYSE-Handel Dow Jones am Dienstagnachmittag in Rot

NYSE-Handel Dow Jones am Dienstagnachmittag in Rot

Der Dow Jones erleidet derzeit Verluste.

Am Dienstag notiert der Dow Jones um 20:01 Uhr via NYSE 0.21 Prozent schwächer bei 51’872.27 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 25.221 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.047 Prozent auf 52’008.23 Punkte an der Kurstafel, nach 51’983.98 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 51’932.63 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 51’593.16 Punkten erreichte.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wurde der Dow Jones auf 51’176.96 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 53’178.41 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.11.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 47’336.68 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7.21 Prozent zu. Das Dow Jones-Jahreshoch beträgt derzeit 54’744.33 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Punkten markiert.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell NVIDIA (+ 2.95 Prozent auf 208.02 USD), Microsoft (+ 2.75 Prozent auf 521.05 USD), Amazon (+ 2.19 Prozent auf 251.01 USD), Cisco (+ 2.07 Prozent auf 103.71 USD) und Caterpillar (+ 1.80 Prozent auf 624.65 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Sherwin-Williams (-2.91 Prozent auf 342.12 USD), Merck (-2.39 Prozent auf 144.82 USD), Nike (-1.99 Prozent auf 38.34 USD), Walmart (-1.88 Prozent auf 125.29 USD) und Apple (-1.87 Prozent auf 332.00 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 9’972’148 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.491 Bio. Euro.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Die Travelers-Aktie verzeichnet mit 10.88 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.07 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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