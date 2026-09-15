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Kursentwicklung 15.09.2026 20:03:23

NYSE-Handel Das macht der S&P 500 aktuell

NYSE-Handel Das macht der S&P 500 aktuell

Das macht das Börsenbarometer in New York aktuell.

NVIDIA
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Der S&P 500 fällt im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 0.48 Prozent auf 7’583.52 Punkte. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 61.860 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.077 Prozent auf 7’614.15 Punkte an der Kurstafel, nach 7’619.98 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 7’617.26 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7’572.69 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7’785.76 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 7’554.29 Punkten. Der S&P 500 stand noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, bei 6’615.28 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 10.57 Prozent nach oben. Bei 7’816.70 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 6’316.91 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Skyworks Solutions (+ 12.64 Prozent auf 89.28 USD), Qorvo (+ 8.95 Prozent auf 117.64 USD), Illumina (+ 8.28 Prozent auf 225.46 USD), PerkinElmer (+ 7.77 Prozent auf 138.48 USD) und APA (+ 5.16 Prozent auf 47.36 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Bath Body Works (-6.64 Prozent auf 16.72 USD), Chipotle Mexican Grill (-6.54 Prozent auf 34.61 USD), Coinbase (-6.48 Prozent auf 179.05 USD), Seagate Technology (-5.11 Prozent auf 764.35 USD) und Sysco (-4.80 Prozent auf 79.53 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 8’351’223 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 mit 4.563 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Im Index weist die Western Union Company-Aktie mit 13.00 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

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