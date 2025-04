NYSE-Handel: Börsianer lassen S&P 500 letztendlich steigen

Zum Handelsende tendierte der S&P 500 im NYSE-Handel 2.51 Prozent höher bei 5’287.76 Punkten. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 41.537 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 1.14 Prozent stärker bei 5’216.81 Punkten in den Handel, nach 5’158.20 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 5’207.67 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5’309.61 Einheiten.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 5’667.56 Punkten gehandelt. Der S&P 500 verzeichnete vor drei Monaten, am 22.01.2025, den Wert von 6’086.37 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.04.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 5’010.60 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 9.90 Prozent nach unten. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’147.43 Punkten. Bei 4’835.04 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Equifax (+ 13.84 Prozent auf 245.08 USD), Pentair (+ 9.22 Prozent auf 86.24 USD), PulteGroup (+ 8.36 Prozent auf 100.89 USD), Invesco (+ 8.27 Prozent auf 13.49 USD) und 3M (+ 8.12 Prozent auf 136.33 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Northrop Grumman (-12.66 Prozent auf 464.08 USD), Raytheon Technologies (-9.81 Prozent auf 113.75 USD), Halliburton (-5.57 Prozent auf 20.70 USD), Kimberly-Clark (-1.53 Prozent auf 137.92 USD) und Home Depot (-1.33 Prozent auf 308.20 EUR).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 52’163’473 Aktien gehandelt. Im S&P 500 macht die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 2.522 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Mit 1’200.00 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

