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22.06.2026 16:01:41
NYSE-Handel: Anleger lassen Dow Jones zum Start steigen
Der Dow Jones setzt seinen Aufwärtstrend auch am Morgen fort und verbucht erneut Gewinne.
Am Montag erhöht sich der Dow Jones um 15:58 Uhr via NYSE um 0.54 Prozent auf 51’842.82 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 20.169 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.014 Prozent stärker bei 51’571.85 Punkten in den Montagshandel, nach 51’564.70 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 51’886.00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 51’555.19 Punkten erreichte.
Dow Jones-Performance im Jahresverlauf
Der Dow Jones lag vor einem Monat, am 22.05.2026, bei 50’579.70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 45’577.47 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, einen Stand von 42’206.82 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 7.15 Prozent aufwärts. 52’281.19 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Punkten markiert.
Das sind die Tops und Flops im Dow Jones
Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Caterpillar (+ 2.03 Prozent auf 1’005.82 USD), Visa (+ 1.37 Prozent auf 331.73 USD), Amgen (+ 1.33 Prozent auf 342.08 USD), Apple (+ 1.18 Prozent auf 301.53 USD) und JPMorgan Chase (+ 1.07 Prozent auf 328.70 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Amazon (-1.70 Prozent auf 240.24 USD), McDonalds (-1.35 Prozent auf 274.86 USD), Nike (-1.34 Prozent auf 44.60 USD), Procter Gamble (-1.02 Prozent auf 148.84 USD) und Home Depot (-1.02 Prozent auf 286.40 EUR) unter Druck.
Welche Dow Jones-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 2’523’580 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 4.452 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus
Die Verizon-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9.17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.22 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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