Nyhed I Danmark: Lazy Vegan. Nemt, lækkert og vegansk

AMSTERDAM, 4. oktober 2019 /PRNewswire/ -- Flere og flere mennesker ønsker at spise mindre kød. Det er bedre for helbreddet, for dyrevelfærden og meget bedre for vores planet. Hos det nystartede Lazy Vegan i Amsterdam er det vores mission at gøre det nemmere, mere smagfuldt og så sjovt som muligt for alle at spise mindre kød.

Vores måltider er frosne færdigretter fulde af friske grøntsager, kartofler eller ris og vores 'kyllinge'-stykker, færdige på 8 minutter i en stegepande. Du finder måltiderne i fryseren, det sikrer at vitaminer og næringsstoffer bevares fra høst til bord.

Om du vælger Mexican, Provençale eller Tikka Masala, er der ingen animalske ingredienser i vores produkter: ingen kød, ingen mejeriprodukter og ingen æg. I modsætning til andre veganske produkter, er der i vores måltider ikke anvendt gluten og soja, og de indeholder kun naturlige ingredienser. 'Kyllinge'-stykkerne er lavet af det protein og de fibre der er i ærter, det giver dem den gode smag og konsistens.

Efter en god lancering på det britiske og hollandske marked tidligere på året, har vi nu store planer for det danske marked. Måltiderne har siden midten af september været at finde i fryseren i alle 69 Irma-butikker i Danmark og online via coop.dk til en pris på 35 kroner. Ikke kun til danske veganere og vegetarer men også til den voksende gruppe af fleksitarer og andre der forsøger at skære ned på kød, som i stigende grad ønsker at finde nemme kødløse færdigretter. På en Lazy fredag eller på hvilken som helst anden dag.

Besøg vores hjemmeside: www.lazyvegan.com og få mere inspiration og download pressematerialet med video, pakker, logoer osv. her.

