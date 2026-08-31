NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Um 16:28 Uhr wies die NXP Semiconductors-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 225,78 USD nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'665 Punkten notiert. In der Spitze gewann die NXP Semiconductors-Aktie bis auf 227,21 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 226,22 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 52'063 NXP Semiconductors-Aktien.

Am 28.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 339,95 USD an. 50,57 Prozent Plus fehlen der NXP Semiconductors-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 21.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 183,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 18,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 4,06 USD an NXP Semiconductors-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,19 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NXP Semiconductors am 28.07.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,04 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.50 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.93 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte NXP Semiconductors am 27.10.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der NXP Semiconductors-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 01.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,08 USD je NXP Semiconductors-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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