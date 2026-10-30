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30.10.2026 16:29:00
NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors am Freitagnachmittag mit roter Tendenz
Die Aktie von NXP Semiconductors gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NXP Semiconductors-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 259,63 USD abwärts.
Um 16:28 Uhr ging es für die NXP Semiconductors-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,4 Prozent auf 259,63 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'610 Punkten realisiert. Im Tief verlor die NXP Semiconductors-Aktie bis auf 257,49 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 260,15 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 245'667 NXP Semiconductors-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.05.2026 bei 339,95 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NXP Semiconductors-Aktie mit einem Kursplus von 30,94 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2025 auf bis zu 183,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 29,52 Prozent würde die NXP Semiconductors-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,25 USD, nach 4,06 USD im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte NXP Semiconductors am 28.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,04 USD gegenüber 2,50 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat NXP Semiconductors mit einem Umsatz von insgesamt 3.50 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.17 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 10,18 Prozent gesteigert.
NXP Semiconductors dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 01.02.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 01.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von NXP Semiconductors.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass NXP Semiconductors einen Gewinn von 15,22 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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