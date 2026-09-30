NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Die NXP Semiconductors-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 233,58 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'709 Punkten steht. In der Spitze büsste die NXP Semiconductors-Aktie bis auf 233,58 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 236,48 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 35'298 NXP Semiconductors-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 339,95 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NXP Semiconductors-Aktie derzeit noch 45,54 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2025 auf bis zu 183,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der NXP Semiconductors-Aktie ist somit 21,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 4,06 USD an NXP Semiconductors-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,44 USD. Am 28.07.2026 äusserte sich NXP Semiconductors zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,76 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 3.50 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.93 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte NXP Semiconductors am 27.10.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 01.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 15,08 USD je NXP Semiconductors-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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