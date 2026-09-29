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NXP Semiconductors Aktie 11569795 / NL0009538784

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29.09.2026 16:29:00

NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors schiebt sich am Dienstagnachmittag vor

NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors schiebt sich am Dienstagnachmittag vor

Die Aktie von NXP Semiconductors zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die NXP Semiconductors-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 237,95 USD.

NXP Semiconductors
197.60 CHF 1.28%
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Die Aktionäre schickten das Papier von NXP Semiconductors nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,7 Prozent auf 237,95 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'685 Punkten notiert. Die NXP Semiconductors-Aktie zog in der Spitze bis auf 239,83 USD an. Bei 237,18 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 79'795 NXP Semiconductors-Aktien den Besitzer.

Bei 339,95 USD erreichte der Titel am 28.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NXP Semiconductors-Aktie somit 30,00 Prozent niedriger. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 183,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NXP Semiconductors-Aktie 30,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

NXP Semiconductors-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 4,06 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,44 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte NXP Semiconductors am 28.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,04 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,76 USD je Aktie vermeldet. NXP Semiconductors hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.50 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.93 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können NXP Semiconductors-Anleger Experten zufolge am 01.11.2027 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 15,08 USD je NXP Semiconductors-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Brian A Jackson / Shutterstock.com
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