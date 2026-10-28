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NXP Semiconductors Aktie 11569795 / NL0009538784

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28.10.2026 16:29:00

NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors verbilligt sich am Nachmittag

NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors verbilligt sich am Nachmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von NXP Semiconductors. Die NXP Semiconductors-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,3 Prozent auf 247,59 USD abwärts.

NXP Semiconductors
206.07 CHF 7.22%
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Die NXP Semiconductors-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,3 Prozent auf 247,59 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'736 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die NXP Semiconductors-Aktie bis auf 235,53 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 238,14 USD. Von der NXP Semiconductors-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 596'842 Stück gehandelt.

Am 28.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 339,95 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 37,30 Prozent. Am 21.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 183,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NXP Semiconductors-Aktie 35,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass NXP Semiconductors-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,19 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete NXP Semiconductors 4,06 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NXP Semiconductors am 28.07.2026. Das EPS belief sich auf 3,04 USD gegenüber 2,50 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat NXP Semiconductors im vergangenen Quartal 3.50 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NXP Semiconductors 3.17 Mrd. USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte NXP Semiconductors am 01.02.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von NXP Semiconductors rechnen Experten am 01.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je NXP Semiconductors-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 15,19 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
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