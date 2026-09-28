NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors am Montagnachmittag schwächer

Die NXP Semiconductors-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,3 Prozent auf 235,00 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'706 Punkten steht. Das Tagestief markierte die NXP Semiconductors-Aktie bei 234,72 USD. Bei 238,69 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 78'783 NXP Semiconductors-Aktien umgesetzt.

Am 28.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 339,95 USD. Derzeit notiert die NXP Semiconductors-Aktie damit 30,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 183,00 USD. Mit Abgaben von 22,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

NXP Semiconductors-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 4,06 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,44 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NXP Semiconductors am 28.07.2026. In Sachen EPS wurden 3,04 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NXP Semiconductors 1,76 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.50 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NXP Semiconductors einen Umsatz von 2.93 Mrd. USD eingefahren.

Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der NXP Semiconductors-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 01.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NXP Semiconductors einen Gewinn von 15,08 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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