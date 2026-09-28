NXP Semiconductors Aktie 11569795 / NL0009538784
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
28.09.2026 16:29:00
NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors am Montagnachmittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von NXP Semiconductors. Die NXP Semiconductors-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 235,00 USD.
Die NXP Semiconductors-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,3 Prozent auf 235,00 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'706 Punkten steht. Das Tagestief markierte die NXP Semiconductors-Aktie bei 234,72 USD. Bei 238,69 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 78'783 NXP Semiconductors-Aktien umgesetzt.
Am 28.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 339,95 USD. Derzeit notiert die NXP Semiconductors-Aktie damit 30,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 183,00 USD. Mit Abgaben von 22,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
NXP Semiconductors-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 4,06 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,44 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NXP Semiconductors am 28.07.2026. In Sachen EPS wurden 3,04 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NXP Semiconductors 1,76 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.50 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NXP Semiconductors einen Umsatz von 2.93 Mrd. USD eingefahren.
Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der NXP Semiconductors-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 01.11.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass NXP Semiconductors einen Gewinn von 15,08 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur NXP Semiconductors-Aktie
S&P 500-Papier NXP Semiconductors-Aktie: Auf diesem Niveau befindet sich die NXP Semiconductors-Dividendenzahlung
Infineon, STMicro und NXP arbeiten bei Robotern mit NVIDIA zusammen - Aktien im Blick
Trotz Kursrutsch: Goldman Sachs sieht Chancen bei Infineon-Aktie
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu NXP Semiconductors N.V.
|
16:29
|NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors am Montagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
25.09.26
|S&P 500-Wert NXP Semiconductors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NXP Semiconductors von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
18.09.26
|S&P 500-Wert NXP Semiconductors-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in NXP Semiconductors von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels im Aufwind (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 beendet den Freitagshandel im Plus (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 klettert (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 mittags freundlich (finanzen.ch)
|
11.09.26
|S&P 500-Wert NXP Semiconductors-Aktie: So viel hätten Anleger an einem NXP Semiconductors-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
Analysen zu NXP Semiconductors N.V.
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI legt schlussendlich zu -- DAX schliesslich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag fester. Der deutsche Aktienmarkt notierte nur knapp im Minus. Die US-Börsen zeigen sich mit Verlusten. Die Aktienmärkte in Fernost fanden am Montag keine einheitliche Richtung.