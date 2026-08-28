NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Um 16:28 Uhr fiel die NXP Semiconductors-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 222,03 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'730 Punkten steht. Die NXP Semiconductors-Aktie gab in der Spitze bis auf 222,03 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 225,66 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 55'467 NXP Semiconductors-Aktien umgesetzt.

Am 28.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 339,95 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 53,11 Prozent Plus fehlen der NXP Semiconductors-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 183,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NXP Semiconductors-Aktie 17,58 Prozent sinken.

NXP Semiconductors-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 4,06 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,19 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte NXP Semiconductors am 28.07.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,04 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat NXP Semiconductors im vergangenen Quartal 3.50 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NXP Semiconductors 2.93 Mrd. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 01.11.2027 erwartet.

Experten taxieren den NXP Semiconductors-Gewinn für das Jahr 2026 auf 15,08 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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