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27.11.2026 16:29:00
NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors verteuert sich am Freitagnachmittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von NXP Semiconductors. Die NXP Semiconductors-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 3,0 Prozent im Plus bei 250,25 USD.
Die NXP Semiconductors-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,0 Prozent auf 250,25 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'244 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die NXP Semiconductors-Aktie bis auf 250,25 USD. Mit einem Wert von 248,12 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten NXP Semiconductors-Aktien beläuft sich auf 84'470 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.05.2026 bei 339,95 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 35,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der NXP Semiconductors-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 184,68 USD. Abschläge von 26,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 4,06 USD an NXP Semiconductors-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,25 USD. Am 27.10.2026 lud NXP Semiconductors zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Das EPS belief sich auf 3,51 USD gegenüber 2,50 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NXP Semiconductors in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.79 Mrd. USD im Vergleich zu 3.17 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 01.02.2027 erwartet.
Den erwarteten Gewinn je NXP Semiconductors-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 15,23 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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