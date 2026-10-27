NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors tendiert am Nachmittag nordwärts

Um 16:28 Uhr sprang die NXP Semiconductors-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 249,31 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'721 Punkten notiert. Die NXP Semiconductors-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 250,75 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 247,83 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 150'230 NXP Semiconductors-Aktien umgesetzt.

Am 28.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 339,95 USD an. Mit einem Zuwachs von 36,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 21.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 183,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die NXP Semiconductors-Aktie damit 36,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 4,06 USD an NXP Semiconductors-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,44 USD aus. NXP Semiconductors liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,76 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.50 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.93 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.02.2027 veröffentlicht. NXP Semiconductors dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 01.11.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je NXP Semiconductors-Aktie in Höhe von 15,14 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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