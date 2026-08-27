NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors tendiert am Nachmittag nordwärts

Um 16:28 Uhr sprang die NXP Semiconductors-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 224,16 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'713 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die NXP Semiconductors-Aktie sogar auf 226,63 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 225,57 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 58'568 NXP Semiconductors-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.05.2026 auf bis zu 339,95 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NXP Semiconductors-Aktie somit 34,06 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 183,00 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für NXP Semiconductors-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,06 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,19 USD ausgeschüttet werden. NXP Semiconductors gewährte am 28.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,04 USD, nach 1,76 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,48 Prozent auf 3.50 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.93 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte NXP Semiconductors am 27.10.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von NXP Semiconductors rechnen Experten am 01.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass NXP Semiconductors im Jahr 2026 15,08 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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