26.12.2025 16:29:00

NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors verliert am Freitagnachmittag

Die Aktie von NXP Semiconductors gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NXP Semiconductors-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 224,66 USD.

Die NXP Semiconductors-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 224,66 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 6'932 Punkten liegt. Die NXP Semiconductors-Aktie sank bis auf 224,04 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 225,64 USD. Der Tagesumsatz der NXP Semiconductors-Aktie belief sich zuletzt auf 25'517 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.02.2025 bei 255,40 USD. 13,68 Prozent Plus fehlen der NXP Semiconductors-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (148,09 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NXP Semiconductors-Aktie.

NXP Semiconductors-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,06 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,16 USD belaufen. Am 27.10.2025 hat NXP Semiconductors in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 2,50 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NXP Semiconductors noch ein Gewinn pro Aktie von 2,82 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -2,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3.25 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3.17 Mrd. USD.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.02.2026 veröffentlicht.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem NXP Semiconductors-Gewinn in Höhe von 11,78 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

