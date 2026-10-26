NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors am Montagnachmittag mit Kursplus

Um 16:28 Uhr sprang die NXP Semiconductors-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 4,9 Prozent auf 246,42 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'696 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die NXP Semiconductors-Aktie sogar auf 246,57 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 239,34 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 187'937 NXP Semiconductors-Aktien den Besitzer.

Am 28.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 339,95 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 37,96 Prozent. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 183,00 USD. Der derzeitige Kurs der NXP Semiconductors-Aktie liegt somit 34,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 4,06 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,44 USD. Am 28.07.2026 hat NXP Semiconductors in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. NXP Semiconductors hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,04 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,76 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat NXP Semiconductors mit einem Umsatz von insgesamt 3.50 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.93 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 19,48 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von NXP Semiconductors rechnen Experten am 01.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,14 USD je NXP Semiconductors-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur NXP Semiconductors-Aktie

S&P 500-Papier NXP Semiconductors-Aktie: Auf diesem Niveau befindet sich die NXP Semiconductors-Dividendenzahlung

Infineon, STMicro und NXP arbeiten bei Robotern mit NVIDIA zusammen - Aktien im Blick

Trotz Kursrutsch: Goldman Sachs sieht Chancen bei Infineon-Aktie