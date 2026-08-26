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NXP Semiconductors Aktie 11569795 / NL0009538784

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26.08.2026 16:29:00

NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors am Mittwochnachmittag leichter

NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors am Mittwochnachmittag leichter

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von NXP Semiconductors. Die NXP Semiconductors-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 224,47 USD.

NXP Semiconductors
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 224,47 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'669 Punkten notiert. Im Tief verlor die NXP Semiconductors-Aktie bis auf 224,04 USD. Bei 224,75 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 32'909 NXP Semiconductors-Aktien umgesetzt.

Am 28.05.2026 markierte das Papier bei 339,95 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NXP Semiconductors-Aktie derzeit noch 51,45 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 183,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2025). Mit einem Kursverlust von 18,47 Prozent würde die NXP Semiconductors-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für NXP Semiconductors-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,06 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,19 USD ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NXP Semiconductors am 28.07.2026. Das EPS wurde auf 3,04 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,76 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.50 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.93 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte NXP Semiconductors am 27.10.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 01.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NXP Semiconductors einen Gewinn von 15,08 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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