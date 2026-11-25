Die NXP Semiconductors-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 3,9 Prozent bei 230,05 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 6'998 Punkten realisiert. Der Kurs der NXP Semiconductors-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 228,06 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 231,77 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten NXP Semiconductors-Aktien beläuft sich auf 207'271 Stück.

Bei 339,95 USD erreichte der Titel am 28.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 47,77 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NXP Semiconductors-Aktie. Bei einem Wert von 184,68 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.03.2026). Abschläge von 19,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 4,06 USD an NXP Semiconductors-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,25 USD. Am 27.10.2026 äusserte sich NXP Semiconductors zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,51 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,50 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.79 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.17 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 01.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der NXP Semiconductors-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 15,23 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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