NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors präsentiert sich am Nachmittag fester

Die NXP Semiconductors-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 3,1 Prozent im Plus bei 237,21 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'708 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die NXP Semiconductors-Aktie bei 237,27 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 231,20 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 46'729 NXP Semiconductors-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.05.2026 auf bis zu 339,95 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 43,31 Prozent Plus fehlen der NXP Semiconductors-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 183,00 USD erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NXP Semiconductors-Aktie derzeit noch 22,85 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 4,06 USD an NXP Semiconductors-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,44 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NXP Semiconductors am 28.07.2026. In Sachen EPS wurden 3,04 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NXP Semiconductors 1,76 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.50 Mrd. USD – ein Plus von 19,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NXP Semiconductors 2.93 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte NXP Semiconductors am 27.10.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 01.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NXP Semiconductors einen Gewinn von 15,08 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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