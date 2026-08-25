NXP Semiconductors Aktie 11569795 / NL0009538784
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25.08.2026 16:29:00
NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors am Nachmittag kaum verändert
Die Aktie von NXP Semiconductors zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Die NXP Semiconductors-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 222,44 USD an der Tafel.
Kaum Ausschläge verzeichnete die NXP Semiconductors-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte um 16:28 Uhr bei 222,44 USD. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der bislang bei 7'668 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die NXP Semiconductors-Aktie bei 225,12 USD. Die NXP Semiconductors-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 221,30 USD ab. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 224,96 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 55'071 NXP Semiconductors-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.05.2026 bei 339,95 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 52,83 Prozent könnte die NXP Semiconductors-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 183,00 USD. Dieser Wert wurde am 21.11.2025 erreicht. Derzeit notiert die NXP Semiconductors-Aktie damit 21,55 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,19 USD, nach 4,06 USD im Jahr 2025. NXP Semiconductors liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 3,04 USD gegenüber 1,76 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.50 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.93 Mrd. USD in den Büchern standen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von NXP Semiconductors rechnen Experten am 01.11.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,08 USD je NXP Semiconductors-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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