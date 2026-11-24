Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 7,1 Prozent auf 237,93 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'173 Punkten steht. Die NXP Semiconductors-Aktie gab in der Spitze bis auf 237,34 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 246,30 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 167'482 NXP Semiconductors-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 339,95 USD. Dieser Kurs wurde am 28.05.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NXP Semiconductors-Aktie somit 30,01 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 31.03.2026 Kursverluste bis auf 184,68 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,38 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass NXP Semiconductors-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,25 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete NXP Semiconductors 4,06 USD aus. NXP Semiconductors veröffentlichte am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 3,51 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NXP Semiconductors 2,50 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 3.79 Mrd. USD gegenüber 3.17 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 01.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NXP Semiconductors einen Gewinn von 15,23 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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