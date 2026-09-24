NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Die NXP Semiconductors-Aktie musste um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 232,13 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'689 Punkten liegt. Die NXP Semiconductors-Aktie sank bis auf 229,65 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 232,34 USD. Der Tagesumsatz der NXP Semiconductors-Aktie belief sich zuletzt auf 51'663 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 339,95 USD erreichte der Titel am 28.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 46,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NXP Semiconductors-Aktie. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 183,00 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NXP Semiconductors-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten NXP Semiconductors-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,06 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,44 USD. Am 28.07.2026 lud NXP Semiconductors zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,04 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,76 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat NXP Semiconductors im vergangenen Quartal 3.50 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NXP Semiconductors 2.93 Mrd. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 01.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je NXP Semiconductors-Aktie in Höhe von 15,08 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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