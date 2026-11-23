Die NXP Semiconductors-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 9,2 Prozent auf 256,72 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'285 Punkten steht. In der Spitze gewann die NXP Semiconductors-Aktie bis auf 258,53 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 255,61 USD. Zuletzt wechselten 160'055 NXP Semiconductors-Aktien den Besitzer.

Bei 339,95 USD erreichte der Titel am 28.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 32,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.11.2025 bei 183,30 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 28,60 Prozent könnte die NXP Semiconductors-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 4,06 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,25 USD je NXP Semiconductors-Aktie. Am 27.10.2026 äusserte sich NXP Semiconductors zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. NXP Semiconductors hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,51 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,50 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 3.79 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.17 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.02.2027 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 15,23 USD je NXP Semiconductors-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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