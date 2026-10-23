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23.10.2026 16:29:00

NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors am Freitagnachmittag mit Abschlägen

NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von NXP Semiconductors gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die NXP Semiconductors-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 236,56 USD.

NXP Semiconductors
195.33 CHF -0.26%
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Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 236,56 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'613 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die NXP Semiconductors-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 235,84 USD aus. Bei 236,15 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 71'475 NXP Semiconductors-Aktien den Besitzer.

Bei 339,95 USD markierte der Titel am 28.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 43,71 Prozent könnte die NXP Semiconductors-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 21.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 183,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 22,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten NXP Semiconductors-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,06 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,44 USD aus. NXP Semiconductors veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 3,04 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NXP Semiconductors 1,76 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,48 Prozent auf 3.50 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.93 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2026 veröffentlicht. Am 01.11.2027 wird NXP Semiconductors schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 15,14 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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