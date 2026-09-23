NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors am Nachmittag mit roter Tendenz

Die NXP Semiconductors-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 1,8 Prozent auf 233,21 USD nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'716 Punkten notiert. Die NXP Semiconductors-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 232,66 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 236,35 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 67'286 NXP Semiconductors-Aktien den Besitzer.

Bei 339,95 USD erreichte der Titel am 28.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 45,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 183,00 USD fiel das Papier am 21.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NXP Semiconductors-Aktie 21,53 Prozent sinken.

Nachdem NXP Semiconductors seine Aktionäre 2025 mit 4,06 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,44 USD je Aktie ausschütten. Am 28.07.2026 hat NXP Semiconductors die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 3,04 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NXP Semiconductors 1,76 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.50 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 2.93 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von NXP Semiconductors wird am 27.10.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können NXP Semiconductors-Anleger Experten zufolge am 01.11.2027 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 15,08 USD je NXP Semiconductors-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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