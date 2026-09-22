NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors steigt am Nachmittag

Um 16:28 Uhr ging es für das NXP Semiconductors-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 233,14 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'768 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die NXP Semiconductors-Aktie bei 234,75 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 231,87 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 71'754 NXP Semiconductors-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 339,95 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.05.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 45,81 Prozent. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 183,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 21,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

NXP Semiconductors-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 4,06 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,44 USD aus. NXP Semiconductors veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 3,04 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NXP Semiconductors noch ein Gewinn pro Aktie von 1,76 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 3.50 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.93 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von NXP Semiconductors rechnen Experten am 01.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 15,08 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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