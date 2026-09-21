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NXP Semiconductors Aktie 11569795 / NL0009538784

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21.09.2026 16:29:00

NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors am Nachmittag tiefer

NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors am Nachmittag tiefer

Die Aktie von NXP Semiconductors gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,1 Prozent auf 227,75 USD.

NXP Semiconductors
187.96 CHF 0.29%
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Die NXP Semiconductors-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 227,75 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'721 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die NXP Semiconductors-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 226,55 USD aus. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 229,14 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 83'213 NXP Semiconductors-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.05.2026 bei 339,95 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 49,26 Prozent hinzugewinnen. Bei 183,00 USD erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 19,65 Prozent könnte die NXP Semiconductors-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,19 USD. Im Vorjahr erhielten NXP Semiconductors-Aktionäre 4,06 USD je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte NXP Semiconductors am 28.07.2026. Es stand ein EPS von 3,04 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NXP Semiconductors noch ein Gewinn pro Aktie von 1,76 USD in den Büchern gestanden. NXP Semiconductors hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.50 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.93 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von NXP Semiconductors wird am 27.10.2026 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 01.11.2027.

Experten taxieren den NXP Semiconductors-Gewinn für das Jahr 2026 auf 15,08 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ESB Professional / Shutterstock.com
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