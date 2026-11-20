Die NXP Semiconductors-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 250,62 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'110 Punkten liegt. Die NXP Semiconductors-Aktie sank bis auf 247,72 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 249,69 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 290'789 NXP Semiconductors-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.05.2026 bei 339,95 USD. Der derzeitige Kurs der NXP Semiconductors-Aktie liegt somit 26,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 183,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die NXP Semiconductors-Aktie mit einem Verlust von 26,98 Prozent wieder erreichen.

NXP Semiconductors-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 4,06 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,25 USD belaufen. Am 27.10.2026 hat NXP Semiconductors in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,51 USD, nach 2,50 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NXP Semiconductors in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.79 Mrd. USD im Vergleich zu 3.17 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.02.2027 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je NXP Semiconductors-Aktie in Höhe von 15,23 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur NXP Semiconductors-Aktie

Volkswagen und NXP treiben zonale Fahrzeugsteuerung voran - Aktien im Plus

S&P 500-Papier NXP Semiconductors-Aktie: Auf diesem Niveau befindet sich die NXP Semiconductors-Dividendenzahlung

Infineon, STMicro und NXP arbeiten bei Robotern mit NVIDIA zusammen - Aktien im Blick