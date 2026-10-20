NXP Semiconductors Aktie 11569795 / NL0009538784
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20.10.2026 16:29:00
NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker
Die Aktie von NXP Semiconductors zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von NXP Semiconductors legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,6 Prozent auf 233,95 USD.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von NXP Semiconductors zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,6 Prozent auf 233,95 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'731 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die NXP Semiconductors-Aktie bei 235,14 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 227,69 USD. Der Tagesumsatz der NXP Semiconductors-Aktie belief sich zuletzt auf 78'914 Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 339,95 USD. Dieser Kurs wurde am 28.05.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,31 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2025 auf bis zu 183,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem im Jahr 2025 4,06 USD an NXP Semiconductors-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,44 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NXP Semiconductors am 28.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,04 USD. Im Vorjahresviertel hatte NXP Semiconductors 1,76 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,48 Prozent auf 3.50 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.93 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2026 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der NXP Semiconductors-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 01.11.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem NXP Semiconductors-Gewinn in Höhe von 15,14 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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