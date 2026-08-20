NXP Semiconductors Aktie 11569795 / NL0009538784
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20.08.2026 16:29:00
NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors am Donnerstagnachmittag mit Kursabschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von NXP Semiconductors. Die NXP Semiconductors-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 224,68 USD.
Die NXP Semiconductors-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 224,68 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'684 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte NXP Semiconductors-Aktie bei 223,65 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 225,86 USD. Bisher wurden heute 74'349 NXP Semiconductors-Aktien gehandelt.
Am 28.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 339,95 USD an. 51,30 Prozent Plus fehlen der NXP Semiconductors-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 21.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 183,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der NXP Semiconductors-Aktie liegt somit 22,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
NXP Semiconductors-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 4,06 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,19 USD belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte NXP Semiconductors am 28.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,04 USD gegenüber 1,76 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 3.50 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.93 Mrd. USD umgesetzt.
NXP Semiconductors wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 vorlegen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte NXP Semiconductors möglicherweise am 01.11.2027 präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass NXP Semiconductors ein EPS in Höhe von 15,08 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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