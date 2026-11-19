Um 16:28 Uhr ging es für das NXP Semiconductors-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,3 Prozent auf 260,71 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'330 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die NXP Semiconductors-Aktie bei 261,77 USD. Mit einem Wert von 257,77 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 65'459 NXP Semiconductors-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (339,95 USD) erklomm das Papier am 28.05.2026. Mit einem Zuwachs von 30,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2025 bei 183,00 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NXP Semiconductors-Aktie 29,81 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass NXP Semiconductors-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,25 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete NXP Semiconductors 4,06 USD aus. Am 27.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,51 USD, nach 2,50 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NXP Semiconductors in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.79 Mrd. USD im Vergleich zu 3.17 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

NXP Semiconductors dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 01.02.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je NXP Semiconductors-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 15,23 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur NXP Semiconductors-Aktie

Volkswagen und NXP treiben zonale Fahrzeugsteuerung voran - Aktien im Plus

S&P 500-Papier NXP Semiconductors-Aktie: Auf diesem Niveau befindet sich die NXP Semiconductors-Dividendenzahlung

Infineon, STMicro und NXP arbeiten bei Robotern mit NVIDIA zusammen - Aktien im Blick