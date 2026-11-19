|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
19.11.2026 16:29:00
NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors am Nachmittag mit Kursplus
Die Aktie von NXP Semiconductors gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von NXP Semiconductors nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,3 Prozent auf 260,71 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für das NXP Semiconductors-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,3 Prozent auf 260,71 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'330 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die NXP Semiconductors-Aktie bei 261,77 USD. Mit einem Wert von 257,77 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 65'459 NXP Semiconductors-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (339,95 USD) erklomm das Papier am 28.05.2026. Mit einem Zuwachs von 30,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2025 bei 183,00 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NXP Semiconductors-Aktie 29,81 Prozent sinken.
Experten gehen davon aus, dass NXP Semiconductors-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,25 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete NXP Semiconductors 4,06 USD aus. Am 27.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,51 USD, nach 2,50 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NXP Semiconductors in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.79 Mrd. USD im Vergleich zu 3.17 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
NXP Semiconductors dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 01.02.2027 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je NXP Semiconductors-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 15,23 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur NXP Semiconductors-Aktie
Volkswagen und NXP treiben zonale Fahrzeugsteuerung voran - Aktien im Plus
S&P 500-Papier NXP Semiconductors-Aktie: Auf diesem Niveau befindet sich die NXP Semiconductors-Dividendenzahlung
Infineon, STMicro und NXP arbeiten bei Robotern mit NVIDIA zusammen - Aktien im Blick
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu NXP Semiconductors N.V.
|
19.11.26
|NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
13.11.26
|S&P 500-Titel NXP Semiconductors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NXP Semiconductors von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
10.11.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Zurückhaltung in New York: Das macht der NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
06.11.26
|S&P 500-Wert NXP Semiconductors-Aktie: So viel hätten Anleger an einem NXP Semiconductors-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Halbleiterproduzent Vishay kündigt Grossinvestition an (AWP)
|
30.10.26
|S&P 500-Titel NXP Semiconductors-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in NXP Semiconductors von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 fällt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.ch)
Analysen zu NXP Semiconductors N.V.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI mit Verlusten erwartet -- DAX dürfte tiefer starten -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex dürfte am Freitag Verluste hinnehmen müssen. Auch der deutsche Aktienmarkt wird wohl tiefer in den Handel einsteigen. An den Börsen in Fernost erleben Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.