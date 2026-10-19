NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors am Nachmittag in Grün

Die NXP Semiconductors-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 230,01 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'710 Punkten liegt. In der Spitze gewann die NXP Semiconductors-Aktie bis auf 235,34 USD. Mit einem Wert von 234,78 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten NXP Semiconductors-Aktien beläuft sich auf 76'405 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.05.2026 bei 339,95 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NXP Semiconductors-Aktie mit einem Kursplus von 47,80 Prozent wieder erreichen. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 183,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,44 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,44 USD, nach 4,06 USD im Jahr 2025. Am 28.07.2026 äusserte sich NXP Semiconductors zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NXP Semiconductors in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.50 Mrd. USD im Vergleich zu 2.93 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte NXP Semiconductors am 27.10.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von NXP Semiconductors rechnen Experten am 01.11.2027.

Experten taxieren den NXP Semiconductors-Gewinn für das Jahr 2026 auf 15,12 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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